Salerno | l’Udc stigmatizza la fuga in avanti di FdI a sostegno della candidatura di Sarno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stigmatizziamo il comportamento di Fratelli d’Italia, che in solitudine e senza alcun tavolo di concertazione ha scelto Michelecome candidato a sindaco di. Dopo questain, ci riteniamo liberi di comportarci in autonomia e senza condizionamenti. Restiamo in attesa di decisioni sulladi Michele Tedesco, sollecitata da movimenti civici e alcune formazioni politiche di. Chiediamo un tavolo provinciale per evitare ulteriori strappi” – così in una nota stampa Mario Polichetti, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale Udc e Aniello Salzano, commissario Udc di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.