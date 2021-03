Rampelli: “Ora Merkel, Macron e Draghi corrano a farsi il vaccino Astrazeneca» (Di giovedì 18 marzo 2021) “Apprendiamo dall’Ema che il vaccino Astrazeneca è ‘sicuro ed efficace’. Personalmente non ho mai avuto dubbi al riguardo, pur preferendo tacere per ascoltare la scienza. Bene, siamo sollevati”. Ora attendiamo che la cancelliera tedesca Merkel, il presidente francese Macron e il premier Draghi corrano a farsi somministrare il vaccino Astrazeneca“. Rampelli: ora Draghi si faccia il vaccino Astrazeneca È la provocazione semiseria di Fabio Rampelli poco dopo il verdetto dell’Agenzia europea sulle sorti del siero anglo-svedese. “Evidentemente – sottolinea il vicepresidente della Camera – sottoposto a speculazioni per ragioni geopolitiche”. Per riparare ai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Apprendiamo dall’Ema che ilè ‘sicuro ed efficace’. Personalmente non ho mai avuto dubbi al riguardo, pur preferendo tacere per ascoltare la scienza. Bene, siamo sollevati”. Ora attendiamo che la cancelliera tedesca, il presidente francesee il premiersomministrare il“.: orasi faccia ilÈ la provocazione semiseria di Fabiopoco dopo il verdetto dell’Agenzia europea sulle sorti del siero anglo-svedese. “Evidentemente – sottolinea il vicepresidente della Camera – sottoposto a speculazioni per ragioni geopolitiche”. Per riparare ai ...

