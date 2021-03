«Peter Pan e Wendy»: il live-action con il Capitan Uncino Jude Law uscirà nel 2022 (Di giovedì 18 marzo 2021) Non uscirà al cinema come Il Re Leone, ma direttamente in streaming su Disney+ come Lilli e il Vagabondo. Parliamo di Peter Pan e Wendy, il nuovo live-action di Walt Disney che arriverà sulla piattaforma nel 2022, ispirato in tutto e per tutto al cartone animato originale del 1953 a sua volta tratto dal romanzo di J.M. Barrie Peter Pan – Il bambino che non voleva crescere. Il film, le cui riprese sono appena iniziate a Vancouver, vedrà dietro la macchina da presa David Lowery (Il drago invisibile) e Jude Law negli inediti panni di Capitan Uncino. https://twitter.com/mmdisney200/status/1371846915772547077 Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Non uscirà al cinema come Il Re Leone, ma direttamente in streaming su Disney+ come Lilli e il Vagabondo. Parliamo di Peter Pan e Wendy, il nuovo live-action di Walt Disney che arriverà sulla piattaforma nel 2022, ispirato in tutto e per tutto al cartone animato originale del 1953 a sua volta tratto dal romanzo di J.M. Barrie Peter Pan – Il bambino che non voleva crescere. Il film, le cui riprese sono appena iniziate a Vancouver, vedrà dietro la macchina da presa David Lowery (Il drago invisibile) e Jude Law negli inediti panni di Capitan Uncino. https://twitter.com/mmdisney200/status/1371846915772547077

