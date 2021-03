Parma | D’Aversa | “Mi aspetto un Genoa aggressivo ma a noi servono punti”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il tecnico delRoberto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, ha presentato la partita. “C’è stato poco tempo per gustarsi la vittoria contro la Roma, perché già il giorno dopo abbiamo iniziato a ragionare sulla partita di domani sera. E’ chiaro che è stato un risultato importante per cercare di raggiungere il nostro obiettivo alla fine del campionato. L’accoglimento del ricorso sulle mie due giornate di squalifica? Non ero sicuro dell’accoglimento del ricorso, però per quello che è stato il mio comportamento – non per causa del Giudice Sportivo – le due giornate mi sembravano spropositate. Ho rivisto anche la partita e non c’è stata nessuna cosa che potesse far sì che prendessi due giornate. Fa tutto comunque parte del passato, ho avuto un fraintendimento con il IV uomo. Ormai è acqua ...