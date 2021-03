Palermo, alla riscoperta delle fasce: con il 3-4-3 di Filippi gli esterni sono diventati più incisivi (Di giovedì 18 marzo 2021) "Il Palermo alla riscoperta delle fasce".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. Dopo l'esonero di Roberto Boscaglia e la scelta di affidare la guida tecnica della prima squadra al suo vice Giacomo Filippi, il nuovo tecnico del Palermo ha deciso di passare dal 4-3-3 al 3-4-3. E a beneficiare di tale rivoluzione sono stati soprattutto gli esterni, adesso più incisivi e pericolosi.Su quattro reti messe a segno nelle ultime tre partite, la metà sono arrivate proprio dalle corsie laterali. Decisivi in tal senso, il rilancio di Valente a sinistra e la conferma di Almici a destra. Nel ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) "Il".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dcompagine rosanero. Dopo l'esonero di Roberto Boscaglia e la scelta di affidare la guida tecnica della prima squadra al suo vice Giacomo, il nuovo tecnico delha deciso di passare dal 4-3-3 al 3-4-3. E a beneficiare di tale rivoluzionestati soprattutto gli, adesso piùe pericolosi.Su quattro reti messe a segno nelle ultime tre partite, la metàarrivate proprio dalle corsie laterali. Decisivi in tal senso, il rilancio di Valente a sinistra e la conferma di Almici a destra. Nel ...

