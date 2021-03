Milik | “Voglio crescere | crescere e crescere oltre a giocare nei club più grandi”

(Di giovedì 18 marzo 2021): oggi sono al Marsiglia ed è tutto quello a cui penso. Ovviamente ho dei sogni enei miglioridel mondo. È il mio scopo Arkadiusz, ex giocatore del Napoli ed attuale attaccante del Marsiglia, nel corso di una lunga intervista a L’Equipe, ha risposto così quando gli è stato domandato cosa ne pensasse delle voci su un suo possibile trasferimento alla Juventus. Queste le parole del giocatore polacco che, nella squadra transalpina, è tornato subito a segnare con continuità: “Oggi sono al Marsiglia ed è tutto quello a cui penso. Ovviamente ho dei sogni enei miglioridel mondo- riferiscecome riporta il Corriere dello Sport- È il mio scopo. Allora mi dico: domani, dopodomani, cosa ...

'Oggi sono a Marsiglia e penso solo all'Olympique. Certo, ho dei sogni egiocare nei migliori club del mondo. È il mio obiettivo. Quindi, mi dico: domani, dopo domani,...e musica di Arek, ..." Oggi sono al Marsiglia e penso solo al Marsiglia - ha svelato in un'intervista a L'Equipe - Certo, ho dei sogni egiocare nei migliori club del mondo. È il mio obiettivo ".apre ...Fernando Llorente, attaccante dell'Udinese ma in passato accostato anche alla Fiorentina, ha parlato del suo addio al Napoli all'agenzia di stampa EFE. Ecco il suo racconto: "Da quando ...Volevano che me ne andassi e mi parlavano sempre molto bene ... Passando a questa stagione, la società mi ha poi tolto il numero di maglia e mi ha fatto allenare a parte con Milik e Ounas ...