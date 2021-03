L’effetto collaterale dello stop di AstraZeneca? La paura | «La parte razionale dovrà bilanciare l’emotività» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lotemporaneo e precauzionale delle vaccinazioni anti Covid con, in attesa del verdetto dadell’Ema, ha certamente avuto un impatto sulla campagna vaccinale. Secondo le stime degli esperti di Palazzo Chigi l’impatto della sospensione si attesta a circa 200 mila vaccinazioni in meno, recuperabili in circa 15 giorni. Non sarà però facile uscire da questo impasse, anche se l’Agenzia Europea del Farmaco dovesse dare un ulteriore parere positivo sull’uso del vaccino di Oxford. Già, perché il clima di incertezza che è via via cresciuto nel corso degli ultimi giorni suggerisce che il fenomeno dell’esitazione vaccinale, che si declina in indecisione, incertezza, ritardo, riluttanza dinanzi alla possibilità di sottoporsi a vaccinazione, si è acuito e rischia di impattare non solo sulle vaccinazioni anti-Covid, ma ...