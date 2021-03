Isola dei Famosi: chi è Akash Kumar? Carriera e vita privata (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra i naufraghi di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi c’è anche il modello Akash Kumar, conosciuto anche come “occhi di ghiaccio”. Ma cosa sappiamo su di lui? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua Carriera? È fidanzato? Scopriamo tutto sul l’indossatore. Fra i naufraghi che affrontano le durissime sfide dell‘Isola dei Famosi c’è anche Akash Kumar che ha deciso di mettersi alla prova nel reality. Ma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra i naufraghi di questa quindicesima edizione dell’deic’è anche il modello, conosciuto anche come “occhi di ghiaccio”. Ma cosa sappiamo su di lui? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua? È fidanzato? Scopriamo tutto sul l’indossatore. Fra i naufraghi che affrontano le durissime sfide dell‘deic’è ancheche ha deciso di mettersi alla prova nel reality. Ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - GFucci58 : RT @Browin93: Ma vogliamo Parlare del video di L'ISOLA 2°posizione dei video piu' visti su iTunes?? IO SONO SCIOCCATA ?????? - GucciDrusilla : RT @IsolaDeiFamosi: La prima puntata è stata carica e ricca di emozioni... ma è giunto il momento dei primi due nominati: Drusilla vs Ferdi… -