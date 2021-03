Isola 2021, eliminato tra Visconte Guglielmotti e Drusilla Gucci: ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 18 marzo 2021) Dallo scorso lunedì ha preso ufficialmente il via L’Isola dei Famosi 2021 ed è già tempo di primo televoto e primo eliminato dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo il GF Vip, quindi, siamo pronti a conoscere i primi sondaggi legati ai protagonisti dell’Isola: chi la spunterà? Isola 2021, eliminato puntata secondo i sondaggi A finire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021) Dallo scorso lunedì ha preso ufficialmente il via L’dei Famosied è già tempo di primo televoto e primodell’edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo il GF Vip, quindi, siamo pronti a conoscere i primilegati ai protagonisti dell’: chi la spunterà?puntata secondo iA finire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - LaMammaN1 : - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021: come votare il naufrago preferito? - #Isola #Famosi #2021: #votare -