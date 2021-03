Inter Sassuolo quando sarà recuperata? Le possibili date

(Di giovedì 18 marzo 2021)? La sfida, in attesa dell’ufficialità da parte della Lega Serie A, è stata rinviata dopo la decisione dell’ATS di Milano, che ha bloccato ogni attività per la squadra nerazzurra dopo le positività di Stefan De Vrij e Matias Vecino (che si sono aggiunte a quelle di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic L'articolo

Alla fine il timore di un focolaio di Covid - 19 nell'si è tramutato in realtà: oltre a Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic , sono infatti ...impedire la disputa della partita contro il...Tutte le designazioni arbitrali leggi anche Positivi de Vrij e Vecino:rinviata PARMA " GENOA Venerdì 19/03 h. 20.45 DOVERI LIBERTI " TARDINO IV: CALVARESE VAR: MAZZOLENI AVAR: ...Rinviata la partita di sabato per via dei nuovi casi di positività accertati nell’Inter Non si giocherà Inter-Sassuolo di sabato sera, inizialmente prevista per le 20:45. Lo ha comunicato la stessa so ...MILANO – Altri due casi di coronavirus fra i giocatori nerazzurri e niente Inter-Sassuolo sabato. Si aggrava la situazione ad Appiano Gentile: dopo D’Ambrosio e Handanovic anche Stefan de Vrij e ...