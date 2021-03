Giornata in memoria delle vittime del Covid: le commemorazioni nella Bergamasca (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Il giorno scelto fa riferimento alla data del 18 marzo, quando nel 2020 gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare. Anche nella Bergamasca, che è stata particolarmente colpita nella fase iniziale della pandemia, vengono organizzate commemorazioni per omaggiare chi è stato colpito dal virus. Considerando che ci troviamo nella zona rossa, le cerimonie si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti, senza la presenza del pubblico. Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi a Bergamo, l’evento online con il Vava a Torre Boldone, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì 18 marzo è lanazionale indell’epidemia da coronavirus. Il giorno scelto fa riferimento alla data del 18 marzo, quando nel 2020 gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare. Anche, che è stata particolarmente colpitafase iniziale della pandemia, vengono organizzateper omaggiare chi è stato colpito dal virus. Considerando che ci troviamozona rossa, le cerimonie si svolgeranno nel rispettodisposizioni anti-vigenti, senza la presenza del pubblico. Tra gli appuntamenti spiccano l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi a Bergamo, l’evento online con il Vava a Torre Boldone, ...

marcodimaio : Il 18 marzo di ogni anno sarà la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime di Covid. Il Senato lo ha appena appro… - Raiofficialnews : Il #18marzo 2020, gli autocarri militari lasciavano Bergamo carichi di bare. Per la Giornata nazionale in memoria d… - SkyTG24 : Ok al ddl: il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 - nontistosotto : RT @trash_italiano: 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - Lovingy86127828 : #PRELEMI Per la giornata mondiale alla memoria di tutte le vittime del Covid, per tutti quelli che hanno perso un l… -