Francia: Parigi e 16 dipartimenti in lockdown per un mese, ma le scuole restano aperte. “È terza ondata” (Di giovedì 18 marzo 2021) Quasi 35mila contagi, ospedali in sofferenza e necessità di nuove restrizioni. Come previsto il premier Jean Castex ha annunciato il terzo lockdown da venerdì e per le prossime quattro settimane in 16 dipartimenti della Francia – in tutto sono 101, di cui 96 metropolitani e 5 d’oltremare – , tra cui 8 dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, 5 della regione Hauts-de-France (a nord), nonché i 3 dipartimenti di Alpes-Maritimes (già in lockdown da fine febbraio nei fine settimana), Seine-Maritime ed Eure. Anche la capitale entra in lockdown, ma le scuole restano aperte. In tutta la Francia, inoltre, da sabato l’inizio del coprifuoco verrà posticipato dalle 18 alle 19, un cambiamento – ha spiegato Castex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Quasi 35mila contagi, ospedali in sofferenza e necessità di nuove restrizioni. Come previsto il premier Jean Castex ha annunciato il terzoda venerdì e per le prossime quattro settimane in 16della– in tutto sono 101, di cui 96 metropolitani e 5 d’oltremare – , tra cui 8 dell’Ile-de-France, la regione di, 5 della regione Hauts-de-France (a nord), nonché i 3di Alpes-Maritimes (già inda fine febbraio nei fine settimana), Seine-Maritime ed Eure. Anche la capitale entra in, ma le. In tutta la, inoltre, da sabato l’inizio del coprifuoco verrà posticipato dalle 18 alle 19, un cambiamento – ha spiegato Castex ...

