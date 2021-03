Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma 1-2, giallorossi ai Quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo Milan e Roma. Roma – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Il Milan ospita il Manchester United, la Roma in casa dello Shakhtar Donetsk. Europa League, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Molde-Granada 2-1 compl. 2-3Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 compl. 2-2Arsenal-Olympiacos 0-1 compl. 3-2Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 compl. 1-5Rangers-Slavia-Praga (ore 21) and 1-1Milan-Manchester United (ore 21) and. 1-1Villarreal-Dinamo Kiev (ore 21) ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021), il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo Milan e, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Il Milan ospita il Manchester United, lain casa dello, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Molde-Granada 2-1 compl. 2-3Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 compl. 2-2Arsenal-Olympiacos 0-1 compl. 3-21-2 compl. 1-5Rangers-Slavia-Praga (ore 21) and 1-1Milan-Manchester United (ore 21) and. 1-1Villarreal-Dinamo Kiev (ore 21) ...

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OptaPaolo : 6 - Borja Mayoral ha segnato sei reti in questa Europa League, nessun giocatore ancora in corsa nella competizione… - DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - SkySport : Europa League, le squadre qualificate ai quarti #SkyUEL #UEL #SkySport - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: La Roma batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk a Kiev nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si qualifica ai quarti… -