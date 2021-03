Ema: via libera al vaccino AstraZeneca. «Sicuro ed efficace, non aumenta il rischio di trombosi». Draghi: da domani si riprende (Di giovedì 18 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca è Sicuro ed efficace contro il Covid-19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Non escluso un legame in rarissimi casi ma servono ulteriori indagini Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 marzo 2021) Iledcontro il Covid-19 e non è associato ad aumento di rischi di. Lo afferma l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. Non escluso un legame in rarissimi casi ma servono ulteriori indagini

