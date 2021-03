Eduardo Scarpetta | chi è il protagonista di “Carosello Carosone”

(Di giovedì 18 marzo 2021)è il giovane attore di 27 anni che porta lo stesso nome del grande musicista napoletano Renatoleggendario per i suoi successi come Tu vuò fa l’americano Torero. Il giovane, nato il 14 aprile del 1993, ridarà vita, per una sera, al musicista venuto a mancare nel filmin, è sempre stato appassionato dello spettacolo e muove i suoi primi passi a soli 9 anni: “Un minuscolo ruolo accanto a mio padre nella commedia Feliciello e Feliciella di, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Mi divertivo come un pazzo e lì ho capito che quella era la mia strada. Ho cominciato a frequentare le sale sin da ...

Tutto è pronto per il nuovo film di Rai 1 dal titolo Carosello Carosone, ispirato alla vita di un mito della musica italiana. Stasera su Rai1, alle 21:25, si balla al ritmo della musica di Renato Carosone con il film Carosello Carosone, dedicato alla vita del celebre musicista, interpretato da Eduardo Scarpetta, volto già noto al pubblico del primo canale RAI grazie a L'amica geniale. New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Eduardo Scarpetta, 27 anni, è uno dei volti più promettenti della scena attoriale partenopea.