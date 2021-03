Domani il sorteggio di quarti e semifinali. Roma, ostacolo inglesi. Poi le altre... (Di venerdì 19 marzo 2021) Due inglesi, una italiana, una croata, due spagnole, una ceca e un'olandese: queste le squadre che venerdì 19 marzo a Nyon, in Svizzera, conosceranno il proprio futuro in Europa League. Chi con un ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Due, una italiana, una croata, due spagnole, una ceca e un'olandese: queste le squadre che venerdì 19 marzo a Nyon, in Svizzera, conosceranno il proprio futuro in Europa League. Chi con un ...

Advertising

DiMarzio : #Milan eliminato, #ASRoma unica italiana in Europa. Ecco le possibili avversarie ai quarti di #UEL: domani i sorteg… - ruben_romano10 : RT @DiMarzio: #Milan eliminato, #ASRoma unica italiana in Europa. Ecco le possibili avversarie ai quarti di #UEL: domani i sorteggi https:/… - abdo_massa : RT @DiMarzio: #Milan eliminato, #ASRoma unica italiana in Europa. Ecco le possibili avversarie ai quarti di #UEL: domani i sorteggi https:/… - LivioBaz : @CollarTurned_Up 'Domani o sorteggio di merda, sorteggio sculato. Non ci sono altre vie' - MariaNerazzurra : @lunastark81 Speriamo in un sorteggio favorevole domani e farli andare fino in fondo -