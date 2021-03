Decreto sostegni, ristori a imprese e partite Iva entro la fine di aprile (Di giovedì 18 marzo 2021) Non appena il Decreto sui sostegni sarà pubblicato in Gazzetta, l'Agenzia delle Entrate, grazie a un applicativo sviluppato dalla Sogei, metterà a disposizione una piattaforma per presentare le ... Leggi su ilgazzettino (Di giovedì 18 marzo 2021) Non appena ilsuisarà pubblicato in Gazzetta, l'Agenzia delle Entrate, grazie a un applicativo sviluppato dalla Sogei, metterà a disposizione una piattaforma per presentare le ...

Advertising

carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - carmen_distaso : RT @La_manina__: Nel decreto sostegni, anche la cancellazione delle cartelle esattoriali per il periodo compreso tra il 2000 e il 2015. In… - Alessan93957214 : RT @StefanoFassina: Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si limit… -