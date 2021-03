Decreto sostegni: quando arrivano i ristori per le partite iva? (Di giovedì 18 marzo 2021) quando arrivano i ristori per le partite iva previsti con il Decreto sostegni? Ieri Luigi di Maio su Facebook spiegava: “Oltre ai 32 miliardi del prossimo Decreto, servono altri fondi per contrastare l’emergenza e supportare imprese, lavoratori, partite iva, autonomi e famiglie. A loro è stato chiesto di fare sacrifici con ulteriori chiusure per fermare la diffusione del virus e a loro vanno dati aiuti concreti, con celerità”. Oggi il Messaggero spiega che subito dopo Pasqua i ristori per le partite iva i dovrebbero essere accreditati sul conto corrente di chi ne ha diritto, e il sottosegretario al Mef Claudio Durigon ha precisato: “Entro il 30 ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)per leprevisti con il? Ieri Luigi di Maio su Facebook spiegava: “Oltre ai 32 miliardi del prossimo, servono altri fondi per contrastare l’emergenza e supportare imprese, lavoratori,, autonomi e famiglie. A loro è stato chiesto di fare sacrifici con ulteriori chiusure per fermare la diffusione del virus e a loro vanno dati aiuti concreti, con celerità”. Oggi il Messaggero spiega che subito dopo Pasqua iper lei dovrebbero essere accreditati sul conto corrente di chi ne ha diritto, e il sottosegretario al Mef Claudio Durigon ha precisato: “Entro il 30 ...

