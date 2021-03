Covid, questionario solo per donne in Lombardia: scuse e modulo ritirato (Di giovedì 18 marzo 2021) Ai pazienti guariti dal Covid in Lombardia è stato sottoposto, in diversi ospedali, un questionario da compilare per monitorare le generali condizioni di salute. Peccato però che tra le domande alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Ai pazienti guariti dalinè stato sottoposto, in diversi ospedali, unda compilare per monitorare le generali condizioni di salute. Peccato però che tra le domande alle ...

Advertising

HuffPostItalia : “Casa, biancheria e cibo”: polemica su questionario post-Covid con domande “solo per donne” - MediasetTgcom24 : Covid, questionario solo per donne in Lombardia: scuse e modulo ritirato #questionario - zazoomblog : Covid questionario solo per donne in Lombardia: scuse e modulo ritirato - #Covid #questionario #donne - geomangio : Povere donne senza covid, perdono la possibilità di rispondere al questionario post covid della regione Lombardia..… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Covid, questionario solo per donne in Lombardia: scuse e modulo ritirato #questionario -