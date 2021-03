Chris Hemsworth | la sfida di interpretare ancora Thor

(Di giovedì 18 marzo 2021)si ritrovauna volta adil personaggio Marvel. Vediamo quali sono le sfide che l’attore si è ritrovato ad affrontare in questo nuovo film. Quando rivedremin azione? Il quarto film della saga conè in preparazione. Le riprese sono iniziate a Gennaio 2021 in Australia, dove la Marvel ha spostato la sua sede e terra natia dell’attore. La saga diha raggiunto una fama incredibile, il potente dio con il martello era uscito di scena con l’ultimo film Marvel Avengers: Endgame.ritorna nei panni del suo personaggio con l’ultimo film: Love and Thunder, che ha con se anche un cast stellare. Il film ...

In un'intervista con GQ,ha rivelato un paio di motivi per cui le riprese di Thor: Love and Thunder lo stanno mettendo alla prova più del solito: il film di Taika Waititi , cointerpretato da Natalie Portman , ...Thor: Love & Thunder è uno dei cinecomic Marvel più attesi del prossimo anno e, che ha debuttato nel 2011 nel ruolo di Thor, si è detto abbastanza nervoso per questo nuovo film che lo vedrà protagonista, un'energia che lo sta spingendo a fare sempre meglio. ...Chris Hemsworth si ritrova ancora una volta ad interpretare il personaggio Marvel Thor. Vediamo quali sono le sfide che l’attore si è ritrovato ad affrontare in questo nuovo film. Quando rivedrem Thor ...nel 2019 i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente Thor: Love & Thunder, il quarto capitolo della saga sul Dio del Tuono interpretato nuovamente da ...