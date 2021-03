Bergomi: «Inter simile a quella di Simoni. Il Fenomeno il più forte a mondo» (Di giovedì 18 marzo 2021) Beppe Bergomi vede delle similitudini tra l’Inter di Conte quella di Gigi Simoni del 1997/1998: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore Beppe Bergomi, Intervistato da Il Giorno, vede delle similitudini tra l’Inter di Conte e quella di Simoni nel 1997/1998. «Ci sono delle similitudini. Anche la nostra squadra era basata su una fase difensiva fatta bene, Gigi Simoni aveva costruito le basi sapendo che davanti aveva Ronaldo, ma anche Zamorano, Djorkaeff, Moriero, il primo Ganz. Giocatori che potevano risolvere la situazione. Non siamo riusciti a vincere il campionato, ma la Coppa Uefa sì e siamo entrati nel cuore della gente. Ronaldo? Il giocatore più forte del mondo. Una tecnica in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Beppevede delle similitudini tra l’di Contedi Gigidel 1997/1998: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore Beppevistato da Il Giorno, vede delle similitudini tra l’di Conte edinel 1997/1998. «Ci sono delle similitudini. Anche la nostra squadra era basata su una fase difensiva fatta bene, Gigiaveva costruito le basi sapendo che davanti aveva Ronaldo, ma anche Zamorano, Djorkaeff, Moriero, il primo Ganz. Giocatori che potevano risolvere la situazione. Non siamo riusciti a vincere il campionato, ma la Coppa Uefa sì e siamo entrati nel cuore della gente. Ronaldo? Il giocatore piùdel. Una tecnica in ...

