150 anni dalla Comune di Parigi, la cronaca dalle barricate di Louise Michel: “Ricordatevi che noi non dimentichiamo” (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione del 150esimo anniversario della Comune di Parigi (18 marzo – 28 maggio 1871), Edizioni Clichy pubblica “La Comune”, il resoconto dalle barricate scritto da Louise Michel. Maestra elementare e rivoluzionaria del primo governo socialista della storia, Michel è la “Vergine Rossa” cantata da Hugo e Verlaine. Nata nel 1830, si rifiuta di giurare fedeltà all’imperatore e fonda una delle prime scuole laiche a Parigi. Anche per questo è considerata tra le pioniere dell’educazione moderna, nonché del femminismo. Nel 1871, dopo essere stata in prima linea sulle barricate della Comune, finisce davanti al Consiglio di guerra del governo di Francia e dice: “Non fatemi grazia, perché se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione del 150esimoversario delladi(18 marzo – 28 maggio 1871), Edizioni Clichy pubblica “La”, il resocontoscritto da. Maestra elementare e rivoluzionaria del primo governo socialista della storia,è la “Vergine Rossa” cantata da Hugo e Verlaine. Nata nel 1830, si rifiuta di giurare fedeltà all’imperatore e fonda una delle prime scuole laiche a. Anche per questo è considerata tra le pioniere dell’educazione moderna, nonché del femminismo. Nel 1871, dopo essere stata in prima linea sulledella, finisce davanti al Consiglio di guerra del governo di Francia e dice: “Non fatemi grazia, perché se ...

