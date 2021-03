Ultime Notizie Roma del 17-03-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo consideri vacci la prima vera chiave per chiudere questa stagione quanto avvenuto nelleore non incrina la nostra fiducia la campagna di vaccinazione vampiro ufficio e che già da domani possa arrivare una risposta da lei abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza l’ho detto il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione alle commissioni riunite affari sociali di camera e senato annunciando che stiamo lavorando per favorire l’impegno di farmaci e di infermieri Nella campagna di vaccinazioni Trani medici supportati da specifiche Keep a somministrare il vaccino Nelle farmacie per recuperare i ritardi si pensa al ricorso a turni straordinari per persona che ha detto alle vaccinazioni Cambiamo argomento ...