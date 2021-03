Sostenere i pazienti oncologici per migliorarne la qualità della vita (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tumore al seno è considerato una malattia femminile, ma può colpire, seppur raramente, anche gli uomini. L’incidenza è di un caso ogni 100. Franco Greco è uno di questi. Franco nel 2020 è co-fondatore dell’associazione torinese CasaBreast. Ci ha raccontato di cosa si occupano e come sostengono concretamente le persone malate e le loro famiglie. Ciao Franco, ci racconti com’è nata l’idea di fondare CasaBreast? A giugno 2017 mi è stato diagnosticato un tumore mammario (nella mia famiglia era il terzo dopo quello di mia madre e quello che ha visto la scomparsa di mia sorella). Subito operato, hanno fatto seguito le terapie chemio e radio per giungere a metà 2018 ad aver completato il percorso di cura. Contestualmente nel 2019 la direzione sanitaria dell’ospedale Cottolengo ha mandato a me e ad altri nove pazienti l’invito ad avviare il progetto di fondare la ODV a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tumore al seno è considerato una malattia femminile, ma può colpire, seppur raramente, anche gli uomini. L’incidenza è di un caso ogni 100. Franco Greco è uno di questi. Franco nel 2020 è co-fondatore dell’associazione torinese CasaBreast. Ci ha raccontato di cosa si occupano e come sostengono concretamente le persone malate e le loro famiglie. Ciao Franco, ci racconti com’è nata l’idea di fondare CasaBreast? A giugno 2017 mi è stato diagnosticato un tumore mammario (nella mia famiglia era il terzo dopo quello di mia madre e quello che ha visto la scomparsa di mia sorella). Subito operato, hanno fatto seguito le terapie chemio e radio per giungere a metà 2018 ad aver completato il percorso di cura. Contestualmente nel 2019 la direzione sanitaria dell’ospedale Cottolengo ha mandato a me e ad altri novel’invito ad avviare il progetto di fondare la ODV a ...

