Riti voodoo con bambole e spilli | magia ?nera per vincere il reality

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Novella Toloni L'influencer, 24 anni, si difende parlando di un ricatto ma il caso ha sconvolto la Francia e ora su sortilegi eindaga anche la polizia Quando si dice essere disposte a tutto pur di emergere. La vicenda di Carla Moreau, modella e influencer francese, che ha pagato una strega per lanciare maledizioni e sortilegi ai concorrenti delLes Marseillais, sta scuotendo la Francia. Non solo per il clamore e le polemiche innescatesi dopo le sconcertanti rivelazioni emerse, ma anche perché sulla vicenda sta indagando la polizia. Il caso è scoppiato negli scorsi giorni quando in Francia stavano andando in onda le prime puntate della decima stagione delshow Les Marseillais, che vede protagonista Carla Moreau, suo marito e padre di sua figlia, e altri giovani modelli e ...

Ma in che modo? Attraverso, malocchio ed altre iettature simili. A renderlo noto con tanto di presunte prove svelate sul social Snapchat, un suo collega influencer. A quanto pare avrebbe ...... ma questa volta non centrano animali riesumati o stranimagici. La rapper ha lasciato il suo ...trash che nello stesso giorno in cui rilascia un singolo stupendo riesce anche a fare un rito...Carla Moreau, influencer francese, ha pagato una maga per fare fatture e riti di magia nera ai concorrenti di un reality e vincere. Ora indaga la polizia.Carla Moreau avrebbe pagato una fattucchiera per potersi sbarazzare dei rivali e vincere il reality in Francia, ma la sua versione sarebbe un'altra.