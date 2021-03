Prato zona rossa: prefetto riunisce comitato provinciale per la sicurezza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel corso della riunione, le autorità sanitarie hanno evidenziato come in questo momento non si sia ancora osservato, per la provincia di Prato, un calo dei contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel corso della riunione, le autorità sanitarie hanno evidenziato come in questo momento non si sia ancora osservato, per la provincia di, un calo dei contagi L'articolo proviene da Firenze Post.

Prato in zona rossa fino a Pasqua. 36mila studenti piombano nell’isolamento LA NAZIONE Prefettura di Prato. Strategia condivisa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 Prefettura di Prato Prefettura di Prato. Strategia condivisa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblic ...

Prato zona rossa: prefetto riunisce comitato provinciale per la sicurezza Nel corso della riunione, le autorità sanitarie hanno evidenziato come in questo momento non si sia ancora osservato, per la provincia di Prato, un calo dei contagi Prato, sul versante dei servizi di ...

