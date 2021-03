**Pd: Letta sceglie i vice e prende in mano dossier Roma, resta nodo gruppi** (2) (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – In realtà, il tema di tutti i discorsi dei parlamentari dem è quello di una eventuale sostituzione dei capigruppo. Stamattina l’Assemblea di palazzo Madama si è riunita: via libera al Bilancio, nessun intervento, nessun accenno al tema. “Almeno uno dei due capigruppo donna ci vorrà”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà a ‘Un giorno da pecora’ facendo i nomi di Laura Boldrini alla Camera e Roberta Pinotti al Senato. In Parlamento le voci si rincorrono, la Pinotti e Valeria Fedeli sono i nomi che circolano per palazzo Madama. Debora Serracchiani, Alessia Morani, Paola De Micheli e Marianna Madia alla Camera. Ma per quello che riguarda i gruppi, trattandosi di cariche elettive, è chiaro che ogni decisione va verificata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – In realtà, il tema di tutti i discorsi dei parlamentari dem è quello di una eventuale sostituzione dei capigruppo. Stamattina l’Assemblea di palazzo Madama si è riunita: via libera al Bilancio, nessun intervento, nessun accenno al tema. “Almeno uno dei due capigruppo donna ci vorrà”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà a ‘Un giorno da pecora’ facendo i nomi di Laura Boldrini alla Camera e Roberta Pinotti al Senato. In Parlamento le voci si rincorrono, la Pinotti e Valeria Fedeli sono i nomi che circolano per palazzo Madama. Debora Serracchiani, Alessia Morani, Paola De Micheli e Marianna Madia alla Camera. Ma per quello che riguarda i gruppi, trattandosi di cariche elettive, è chiaro che ogni decisione va verificata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Rinaldi_euro : Il parigino Letta come apre bocca attacca la #Lega! Ma uno straccio di programma oltre allo #iussoli per un #PD… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta: la virata di Salvini sull'Ue è come se il Papa dicesse 'Dio non esiste'. Attacco del segretario del P… - Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi spietato contro Enrico Letta, la vecchia sparata: 'Come vi salveremo', ecco che roba è il neo… - BarisiGiancarlo : RT @LaNotiziaTweet: Arriva #Letta, ma sembra Renzi. In due giorni tre schiaffi ai 5S. Apre a Iv, lancia Gualtieri e il maggioritario. In 48… - GianfrancoB3 : Bravo Enrico #Letta che ha sospeso la candidatura Gualtieri Qualche manina della Ditta aveva tentato il colpaccio… -