Pallotta affonda Tacopina | “a Trigoria cercava oggetti da portarsi a casa”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è registrato un duro botta e risposta tra. L’avvocato statunitense è impegnato nell’acquisto del Catania e ha rivestito anche il ruolo di vice-presidente. Nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Al circo massimo”, è stato affrontato l’argomento dell’esperienza in giallorosso e del rapporto con. “Sono entrato con Di Benedetto e ho incrociatoalla fine. E’ difficile dire se abbia fatto o meno un buon lavoro. A Roma c’è solo un modo per misurare quanto hai lavorato bene: vincere i trofei. Se non porti aScudetti, Champions League o Coppa Italia è difficile definirlo un buon lavoro. Non sono d’accordo su comeha gestito le relazioni coi tifosi. Li ha chiamati idioti, sono cose che non hanno senso: così non si rispetta la ...