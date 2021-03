Olanda, elezioni: il partito del premier Rutte in testa (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Aja, 17 marzo 2021 - In Olanda i liberali di Vvd , il partito del premier Mark Rutte , sono in testa nelle elezioni politiche con 35 seggi su 150, secondo i primi exit poll. Ma non hanno la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Aja, 17 marzo 2021 - Ini liberali di Vvd , ildelMark, sono innellepolitiche con 35 seggi su 150, secondo i primi exit poll. Ma non hanno la ...

Advertising

HuffPostItalia : Elezioni in Olanda. Exit poll, i liberali di Mark Rutte primo partito - news_mondo_h24 : Elezioni in Olanda, Mark Rutte verso un nuovo mandato - EttoreTimpanaro : 4 anni fa le elezioni in Olanda erano state uno spauracchio per tutta l’Europa. Oggi stravincono gli Europeisti: è… - augusto_amato : Elezioni in Olanda, il partito liberale di Rutte è in testa negli exit poll - fisco24_info : Olanda: exit poll, liberali di Rutte in testa con 35 seggi: Nelle elezioni legislative -