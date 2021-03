“Morire per colpa di AstraZeneca? E’ più facile che vi colpisca un fulmine”, dicono gli esperti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni scienziati ed esperti che hanno studiato accuratamente il farmaco AstraZeneca si dicono sconcertati di fronte allo stop dell’Ema. E spiegano perchè. I paesi che hanno sospeso la somministrazione del farmaco AstraZeneca studiato per combattere il Coronavirus continuano ad aumentare: non solo in Europa, dove abbiamo i casi eclatanti di Italia, Germania e Francia ma anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alcuni scienziati edche hanno studiato accuratamente il farmacosisconcertati di fronte allo stop dell’Ema. E spiegano perchè. I paesi che hanno sospeso la somministrazione del farmacostudiato per combattere il Coronavirus continuano ad aumentare: non solo in Europa, dove abbiamo i casi eclatanti di Italia, Germania e Francia ma anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

matteorenzi : Oggi le autopsie hanno dimostrato che nessuno dei nostri connazionali deceduti è morto 'PER CAUSA' del vaccino, ma… - EnricoLetta : Penso a Oreste Leonardi e Domenico Ricci nella Fiat130 con #AldoMoro. A Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele I… - chedisagio : Come si cambia per non morire - lukejatpf : @alexrussof @Bambi_fk oddio devo farlo davvero? ok sono pronto a morire per la seconda volta - celedoratiotto : RT @unluckygiulio: Spero che l’energia di ogni mio sorriso arrivi lassù e ti renda fiero di me . So che mi proteggi sempre e ora più che m… -