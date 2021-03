meglio che Ronaldo resti o vada via? Vi risponde G.B. Olivero (Di mercoledì 17 marzo 2021) Olivero, giornalista della Gazzetta e curatore di questa rubrica, interverrà nel dibattito. I giudizi affrettati sono pericolosi e spesso sbagliati. Soprattutto all'epoca del Covid, con tante ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021), giornalista della Gazzetta e curatore di questa rubrica, interverrà nel dibattito. I giudizi affrettati sono pericolosi e spesso sbagliati. Soprattutto all'epoca del Covid, con tante ...

Advertising

lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - bambinogesu : #Covid19: uno studio dell'Ospedale identifica le caratteristiche immunologiche dei bambini che reagiscono meglio al… - vascorossi : Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni... Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente c… - tessproperty : Io qui cerando di capire ancora come siamo finiti ad avere Sainz in Ferrari con Leclerc, è meglio che non facciano… - bayxreche : evitate di rompermi i coglioni su un messaggio super educato, tra l'altro, che ho scritto a sdg sulla questione per… -