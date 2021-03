Lutto in Rai, la giornalista lascia un vuoto enorme: “Addio a una professionista colta” (Di mercoledì 17 marzo 2021) È venuta a mancare nelle prime ore di ieri mattina, martedì 16 marzo, Isabella Mezza, giornalista Rai di grandi valori e moralità, professionalità purissima e cultura a 360 gradi. I funerali sono stati programmati per mercoledì 17 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. La nota giornalista è fiorentina di nascita ma romana di adozione, ha conseguito laurea in lettere e sociologia a Roma, con corsi di specializzazione in Arte Musica Spettacolo, Sociologia delle Comunicazioni e Semiotica. Oltre ad essere iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1994. (Continua dopo le foto) Professoressa del master in Critica Giornalistica presso l’Accademia Nazionale “Silvio d’Amico”, nonché relatrice e curatrice di numerose conferenze e incontri culturali. Dal 2010 ideò e condusse il format “CapalbioSalute”, patrocinato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) È venuta a mancare nelle prime ore di ieri mattina, martedì 16 marzo, Isabella Mezza,Rai di grandi valori e moralità, professionalità purissima e cultura a 360 gradi. I funerali sono stati programmati per mercoledì 17 marzo alle ore 16 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma. La notaè fiorentina di nascita ma romana di adozione, ha conseguito laurea in lettere e sociologia a Roma, con corsi di specializzazione in Arte Musica Spettacolo, Sociologia delle Comunicazioni e Semiotica. Oltre ad essere iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1994. (Continua dopo le foto) Professoressa del master in Critica Giornalistica presso l’Accademia Nazionale “Silvio d’Amico”, nonché relatrice e curatrice di numerose conferenze e incontri culturali. Dal 2010 ideò e condusse il format “CapalbioSalute”, patrocinato ...

Advertising

infoitcultura : Lutto nel giornalismo: è morta Isabella Mezza, storico volto Rai - infoitcultura : Lutto nel mondo del giornalismo, addio al volto noto della Rai - AngelaVillani9 : RT @RadiocorriereTv: #BuongiornoRai 1 dicembre 1963 #RadiocorriereTv Il mondo in lutto per la morte di #JFK «L’uccisione di Kennedy, l’uo… - axelvassallo : RT @RadiocorriereTv: #BuongiornoRai 1 dicembre 1963 #RadiocorriereTv Il mondo in lutto per la morte di #JFK «L’uccisione di Kennedy, l’uo… - RadiocorriereTv : #BuongiornoRai 1 dicembre 1963 #RadiocorriereTv Il mondo in lutto per la morte di #JFK «L’uccisione di Kennedy, l… -