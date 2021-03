LIVE Sinner-Bautista Agut 6-4 3-6 7-5, ATP Dubai in DIRETTA: l’azzurro vince un match epico contro lo spagnolo! Il classe 2001 sogna il derby ai quarti (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.41 Partita epica a Dubai dove Jannik Sinner ottiene i quarti di finale del torneo ATP 500 in corso negli Emirati Arabi Uniti! l’azzurro batte 6-4 3-6 7-5 lo spagnolo Roberto Bautista Agut dopo 2 ore e 26 minuti di gioco. Il classe 2001 sogna il derby azzurro contro Lorenzo Sonego che sta sfidando sul campo 1 Aslan Karatsev. L’altoatesino si aggiudica una partita importante contro una delle migliori versioni del classe 1988 che ha commesso alcuni errori cruciali a fine partita dopo aver recuperato un break nel terzo set decisivo. FINE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 15.41 Partita epica adove Jannikottiene idi finale del torneo ATP 500 in corso negli Emirati Arabi Uniti!batte 6-4 3-6 7-5 lo spagnolo Robertodopo 2 ore e 26 minuti di gioco. IlilazzurroLorenzo Sonego che sta sfidando sul campo 1 Aslan Karatsev. L’altoatesino si aggiudica una partita importanteuna delle migliori versioni del1988 che ha commesso alcuni errori cruciali a fine partita dopo aver recuperato un break nel terzo set decisivo. FINE ...

