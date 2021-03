Lazio, tutto perduto fuorché l’orgoglio (Di giovedì 18 marzo 2021) – Presentarsi a Monaco di Baviera con uno svantaggio di quattro reti a una non dava certo grandi speranze ai biancocelesti. Eppure la Lazio, sconfitta dal Bayern per 2-1, è uscita a testa alta da una Champions che l’ha vista impegnata contro i mostri tedeschi. I romani hanno perso, hanno perso tutto meno l’orgoglio col quale hanno affrontato a viso aperto Lewandowski e soci. Ci ha pensato Parolo, uno abituato a non arrendersi mai, a dare l’anima fino all’ultimo secondo, a segnare il gol della bandiera. Dal primo minuto s’è visto che c’era poco da fare per recuperare i tre gol di svantaggio rimediati all’andata. Muriqi e Correa si sono impegnati al massimo dalle prime azioni, senza riuscire a concretizzare, mentre il Bayern lasciava fare, conscio della propria superiorità. La partita è cambiata al 33’ col rigore realizzato da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) – Presentarsi a Monaco di Baviera con uno svantaggio di quattro reti a una non dava certo grandi speranze ai biancocelesti. Eppure la, sconfitta dal Bayern per 2-1, è uscita a testa alta da una Champions che l’ha vista impegnata contro i mostri tedeschi. I romani hanno perso, hanno persomenocol quale hanno affrontato a viso aperto Lewandowski e soci. Ci ha pensato Parolo, uno abituato a non arrendersi mai, a dare l’anima fino all’ultimo secondo, a segnare il gol della bandiera. Dal primo minuto s’è visto che c’era poco da fare per recuperare i tre gol di svantaggio rimediati all’andata. Muriqi e Correa si sono impegnati al massimo dalle prime azioni, senza riuscire a concretizzare, mentre il Bayern lasciava fare, conscio della propria superiorità. La partita è cambiata al 33’ col rigore realizzato da ...

pisto_gol : Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto… - laziolibera : Acerbi: 'Lazio fuori a testa alta. Ora in campionato diamo tutto' - flamanc24 : RT @ccomeneve: Marco Parolo, 36 anni, per tutto quello che dà per la nostra Lazio, meritava questa competizione e questo gol stasera. Stef… - danimagli : Applausi scroscianti per la Lazio. Ha cominciato il suo percorso in Champions alla grande e terminato a testa alta,… - fcin1908it : Lazio, Inzaghi: “Tutto il tempo di tornare tra le prime quattro in Serie A” -