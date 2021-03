Lazio, Parolo: «Bayern un esempio. Ora vogliamo il 4° posto» (Di giovedì 18 marzo 2021) Parolo ha parlato nel post partita del match della Lazio contro il Bayern Monaco: ecco le sue dichiarazioni Marco Parolo ha parlato nel post partita del match tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 GOL – «Premio personale che mi tengo stretto, era il sogno da bambino, Averne fatti due è un traguardo, però s’è perso. Pensavo potessimo pareggiare». Bayern – «Sono dei campioni, dobbiamo prendere spunto da loro che nonostante il 4-1 hanno continuato a giocarsela. Dobbiamo fare così anche in Italia. Ci portiamo a casa questa lezione». CAMPIONATO – «Si paga lo scotto della prima volta, giocare contro grandi campioni. Poi finita la partita pensi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)ha parlato nel post partita del match dellacontro ilMonaco: ecco le sue dichiarazioni Marcoha parlato nel post partita del match traMonaco e. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GOL – «Premio personale che mi tengo stretto, era il sogno da bambino, Averne fatti due è un traguardo, però s’è perso. Pensavo potessimo pareggiare».– «Sono dei campioni, dobbiamo prendere spunto da loro che nonostante il 4-1 hanno continuato a giocarsela. Dobbiamo fare così anche in Italia. Ci portiamo a casa questa lezione». CAMPIONATO – «Si paga lo scotto della prima volta, giocare contro grandi campioni. Poi finita la partita pensi ...

