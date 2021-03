Kurt Russell compie 70 anni 5 film da rivedere in streaming

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Buon compleanno,. L’attore statunitense70il 17 marzo 2021 e più di quaranta (quarantadue, per la precisione)di carriera. Lunga, per non dire lunghissima, infatti, è la carriera diRussel, che ha esordito nel’79 accanto a Elvis Presley. Iltv Elvis - Il re del rock diretto da John Carpenter è infatti il primo ruolo di rilievo per, che intraprende così la carriera d’attore da adulto. Nato a Springfield nel 1951, all’anagrafeVogelè figlio d’arte: suo padre era Bing, apparso in numerose serie tv come Bonanza, La casa nella prateria, Gunsmoke, Mx, Ai confini della realtà). Respirando l’aria dello spettacolo, ...

"Mi piacerebbe molto lavorare ancora con. Sarebbe divertente. Ci siamo divertiti così tanto a lavorare insieme". Con questa recente dichiarazione il regista John Carpenter torna a far sognare i fan storici dell'attore, il quale, ...Buon compleanno ae per i suoi 'primi' 70 anni. Uno degli attori maggiormente simbolici del cinema americano, che a distanza di quasi 50 anni dal suo esordio, non smette di lasciare traccia. Occhi di ...Riscopriamo i migliori ruoli di Kurt Russell: da 1997: Fuga da New York a La Cosa e Guardiani della Galassia vol. 2, ecco quelli davvero memorabili. Da John Carpenter a Quentin Tarantino, passando per ...Kurt Russell, compie 70 anni il grande attore protagonista di film cult come 1997: Fuga da New York e compagno storico di Goldie Hawn.