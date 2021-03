James Levine è morto. Fu direttore d'orchestra della Metropolian Opera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Addio a James Levine . E' morto all'età di 77 anni uno uno dei direttori d'orchestra più importanti e controversi al mondo. Protagonista per oltre 40 anni come direttore della Metropolitan Opera ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Addio a. E'all'età di 77 anni uno uno dei direttori d'più importanti e controversi al mondo. Protagonista per oltre 40 anni comeMetropolitan...

Advertising

teatrolafenice : È mancato James Levine. Il Teatro La Fenice partecipa al lutto per la perdita dell’immenso Maestro. R.I.P. - SkyTG24 : È morto James Levine, storico direttore d'orchestra della Metropolitan Opera di New York - marinella1078 : RT @ilfoglio_it: È morto James Levine, sommo direttore d’orchestra, per oltre 40 anni sul podio della Metropolitan Opera di New York, elimi… - Gastone_derolla : RT @ilfoglio_it: È morto James Levine, sommo direttore d’orchestra, per oltre 40 anni sul podio della Metropolitan Opera di New York, elimi… - ilfoglio_it : È morto James Levine, sommo direttore d’orchestra, per oltre 40 anni sul podio della Metropolitan Opera di New York… -