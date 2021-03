Investimenti, export ed eccellenze. La Difesa secondo Mariani (MBDA) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per poter preservare le nicchie d’eccellenza di cui l’Italia dispone, è fondamentale poter disporre di Investimenti certi, specialmente in un mercato ciclico come quello della Difesa. Parola di Lorenzo Mariani, managing director di MBDA Italia, ed executive group director Sales & business development della joint venture europea, a cui Leonardo partecipa al 25%. Il manager è intervenuto oggi di fronte alla Commissione Difesa alla Camera, presieduta da Gianluca Rizzo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di Difesa e sulle prospettive di ricerca tecnologica, produzione e Investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa. I TESEO ALLA MARINA L’audizione è arrivata nel giorno dell’annuncio della nuova fornitura ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per poter preservare le nicchie d’eccellenza di cui l’Italia dispone, è fondamentale poter disporre dicerti, specialmente in un mercato ciclico come quello della. Parola di Lorenzo, managing director diItalia, ed executive group director Sales & business development della joint venture europea, a cui Leonardo partecipa al 25%. Il manager è intervenuto oggi di fronte alla Commissionealla Camera, presieduta da Gianluca Rizzo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi die sulle prospettive di ricerca tecnologica, produzione efunzionali alle esigenze del comparto. I TESEO ALLA MARINA L’audizione è arrivata nel giorno dell’annuncio della nuova fornitura ...

