Inter, dopo D'Ambrosio anche Handanovic è positivo al Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Handanovic è positivo al Covid. Ieri D'Ambrosio, oggi Handanovic. Il Covid sta colpendo l'Inter di Antonio Conte che è prima in classifica nel campionato italiano di Serie A. Comunicato ufficiale del club: "FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione". L'articolo ilNapolista.

