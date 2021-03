Intel Rocket Lake-S | tutto quello che c’è da sapere sulle nuove CPU

(Di mercoledì 17 marzo 2021)-S, cosa propongono i nuovi processori di undicesima generazione, 11000, nome in codice-S? Scopriamolo! Arrivano i nuovi processori di, si chiamano-S. La nuova famiglia puntasul gaming, in ottica sempre mirata al single thread, dunque dei Core che puntanosu prestazioni single core piuttosto che al numero dei core. Sono dunque questi i processori che sfideranno la serie Ryzen 5000 di AMD. Sono stati annunciati Core i5 ai Core i9, ma anche un refresh dei Core i3 e Pentium di decima generazione. Introducendo diverse novità tra cui la possibilità di overcloccare la memoria anche su chipset H570 e B560. Che invece prima era esclusiva dei chipset serie Z. Ora, ...

Il processore Core (Lake - S) supporta maggiori velocità di memoria con DDR4 - 3200 che contribuisce ad abilitare un gaming più fluido e multitasking senza soluzione di continuità sulla ...Focus sui videogiochi, meno core ma frequenza di clock più alta. Intel riparte dai 14 nanometri per i nuovi processori desktop, ma non bisogna fossilizzarsi sull'architettura: è tutta nuova, nonostant ...