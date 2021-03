Il calciatore denuncia la sua ex squadra | l’accusa è gravissima

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilhato laper cui era tesserato: scoppia una bufera,e pesante. “Ho avuto una crisi di pianto” Una storia brutta, quella che coinvolge… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

... impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie B , ha infatti escluso il giovane... Il legale del giocatore ha presentatoai carabinieri di Messina, alla Figc, alla procura ...Infatti abbiamo presentato unaanche alla Figc e alla Procura Federale. La mia speranza, ..."Franco Scoglio" di Messina è comparso uno striscione di solidarietà nei confronti del...Non sarebbe gradito a causa del suo cognome. E' la vicenda che riguarda un giovane 18enne, raccontata dall'avvocato siciliano Salvatore Silvestro, che annuncia di aver già interessato la giustizia civ ...Il giovane calciatore Pietro Santapaola è stato allontanato dal Cosenza a causa del cognome: è infatti il nipote del boss catanese Nitto ...