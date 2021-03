Guai per l’Inter di Conte, un altro calciatore è positivo al Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Guai in vista in casa Inter. Anche Samir Handanovic è risultato positivo al tampone molecolare per Covid-19. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurro attraverso una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 marzo 2021)in vista in casa Inter. Anche Samir Handanovic è risultatoal tampone molecolare per-19. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurro attraverso una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

