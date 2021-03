Google, Facebook e news a pagamento: sta finendo il tempo dei salassi ai danni dei giornali (Di mercoledì 17 marzo 2021) I numeri parlano chiaro. In gennaio i quasi 600 milioni di euro di raccolta pubblicitaria in Italia sono stati così distribuiti: 270 milioni alle tv, 248 ai web, 27 ai quotidiani, 19 alle radio, 7 ai periodici, noccioline alle altre piattaforme (mail, cartellonistica eccetera). Dei ricavi generati dagli annunci sulla rete, più o meno i nove decimi (222 milioni circa) se li sono spartiti Google e Facebook, che dunque, da soli, hanno incassato oltre otto volte più di tutti i quotidiani in italiano stampati o digitalmente disponibili sia in forma di replica, sia nella versione online (repubblica.it, corriere.it, ilsole24ore.com, lastampa.it eccetera). È un clamoroso caso di distorsione dei valori che ha pochi paragoni nelle altre filiere produttive. Anche perché mai come negli ultimi anni i lettori delle testate giornalistiche digitali ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) I numeri parlano chiaro. In gennaio i quasi 600 milioni di euro di raccolta pubblicitaria in Italia sono stati così distribuiti: 270 milioni alle tv, 248 ai web, 27 ai quotidiani, 19 alle radio, 7 ai periodici, noccioline alle altre piattaforme (mail, cartellonistica eccetera). Dei ricavi generati dagli annunci sulla rete, più o meno i nove decimi (222 milioni circa) se li sono spartiti, che dunque, da soli, hanno incassato oltre otto volte più di tutti i quotidiani in italiano stampati o digitalmente disponibili sia in forma di replica, sia nella versione online (repubblica.it, corriere.it, ilsole24ore.com, lastampa.it eccetera). È un clamoroso caso di distorsione dei valori che ha pochi paragoni nelle altre filiere produttive. Anche perché mai come negli ultimi anni i lettori delle testatestiche digitali ...

