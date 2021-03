Giulia De Lellis, la polemica sulle donne curvy: ha dovuto chiedere scusa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Spunta un video di Giulia De Lellis ospite a Pomeriggio Cinque mentre pronuncia frasi discriminatorie contro le donne in carne. Ecco cos’è successo e come ha reagito l’influencer. Nuova bufera su Giulia De Lellis. L’influencer di Pomezia ha dovuto scusarsi con i suoi followers per alcune frasi pronunciate durante una vecchia puntata del programma Pomeriggio Cinque, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Spunta un video diDeospite a Pomeriggio Cinque mentre pronuncia frasi discriminatorie contro lein carne. Ecco cos’è successo e come ha reagito l’influencer. Nuova bufera suDe. L’influencer di Pomezia harsi con i suoi followers per alcune frasi pronunciate durante una vecchia puntata del programma Pomeriggio Cinque, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Larry_is_Amore : RT @prblematiczain: vi ricordo che Giulia de Lellis, quella che si è scusata ADESSO per aver detto 5 anni fa che le curvy non sono un bel v… - Larry_is_Amore : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… - ChiaGobitto : RT @MianiGiovanna: Quando mi sento stupida mi ricordo che almeno non seguo Giulia de Lellis - eyeleshhh : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… - bertocamilla : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… -