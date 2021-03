**Dl sostegno: Guerra, 'ok in Cdm venerdì? Penso di sì'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il dl sostegni in Cdm venerdì? "Penso di sì...". Così il sottosegretario all'economia, Cecilia Guerra, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sul provvedimento con il premier, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il dl sostegni in Cdm? "di sì...". Così il sottosegretario all'economia, Cecilia, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sul provvedimento con il premier, Mario Draghi.

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegno Dl sostegno: domani alle 9 incontro D'Inca' e Franco con i Capigruppo maggioranza ... Federico D'Inca', il ministro dell'Economia, Daniele Franco e i capigruppo di Camera e Senato delle forze di maggioranza sul Dl sostegno. La riunione, a quanto viene riferito, si terra' in call. nep ...

Smart working e bonus baby sitter, novità in arrivo ... dice entrando a Palazzo Chigi per la riunione di maggioranza con il premier Mario Draghi sul dl ...che il governo ha varato la scorsa settimana stanziando 290 milioni di euro per strumenti di sostegno ...

Dl sostegni: Iv a Franceschini, riaprire testo per ristori settore cultura Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Riaprire il Dl Sostegno in modo particolare per garantire ai lavoratori dello spettacolo e della cultura indennizzi concreti e immediati per favorire la ripresa di ...

