**Covid: Passera, 'servono regole meno rigide su passività, Npl gestibili'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Il Covid pesa sulle imprese e sugli utili delle banche, ma prevedere quanto crescerà la quantità di credito deteriorato non è possibile perché "dipenderà enormemente dall'andamento dell'economia che, a sua volta, dipenderà in maniera significativa da come sapremo utilizzare sia il bilancio pubblico nazionale che quello europeo per accelerare la crescita". Lo sostiene Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity, in un'intervista all'Adnkronos. "La maggioranza degli oltre 300 miliardi di euro che oggi sono in moratoria, riguardano aziende che, a mio avviso, potranno tornare performing. Ma sicuramente una parte di questi 300 miliardi - nei prossimi 12-18 mesi - se non cambieranno le regole attualmente in vigore si trasformeranno in credito deteriorato". Per il banchiere l'Italia ha già dimostrato di saper gestire il tema.

