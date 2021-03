Calcinato Brescia – Tragico incidente sulla A4 | morti e ferito

Advertising

JennySalomon13 : Unita Pastorale di Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcinato Brescia

... nel tardo pomeriggio di martedì 16 marzo, intorno alle 18, nel tratto compreso tra i caselli diest e Desenzano del Garda all'altezza del comune di(Bs). La vittima è un ...Un camionista di 44 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un gravissimo incidente sull'autostrada A4 nel territorio di, in provincia di. Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 44 anni ha perso la vita sull' autostrada A4 in uno scontro tra due ...Schianto terribile, muore schiacciato nell’abitacolo: aveva solo 44 anni. Morto sul colpo a seguito del terribile schianto: questo il triste destino del camionista di 44 anni che martedì pomeriggio ha ...L’incidente è avvenuto sull’Autostrada A4, nel tardo pomeriggio di martedì 16 marzo, intorno alle 18, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia est e Desenzano del Garda all’altezza del comune di ...