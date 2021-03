AstraZeneca, dalle autopsie fatte in Italia nessun legame con i decessi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AstraZeneca, i risultati finora ottenuti hanno escluso la correlazione tra la morte il vaccino. Atteso domani responso sulla ripresa Dosi di vaccino AstraZeneca (Getty Images)La campagna vaccinale con AstraZeneca è stata sospesa in via precauzionale dopo gli esposti dei familiari delle vittime di decessi avvenuti alcune ore o giorni dopo l’inoculazione della dose. Le Procure hanno in tutti i casi disposto le autopsie e in nessuno è emersa la correlazione tra il vaccino e la morte. Anche in altri Stati europei è corso il timore per AstaraZeneca, soprattutto per chi ha ricevuto la prima dose ed è in attesa della seconda. In Italia, però, nessuna relazione. L’autopsia del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, morto a 54 anni, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021), i risultati finora ottenuti hanno escluso la correlazione tra la morte il vaccino. Atteso domani responso sulla ripresa Dosi di vaccino(Getty Images)La campagna vaccinale conè stata sospesa in via precauzionale dopo gli esposti dei familiari delle vittime diavvenuti alcune ore o giorni dopo l’inoculazione della dose. Le Procure hanno in tutti i casi disposto lee ino è emersa la correlazione tra il vaccino e la morte. Anche in altri Stati europei è corso il timore per AstaraZeneca, soprattutto per chi ha ricevuto la prima dose ed è in attesa della seconda. In, però,a relazione. L’autopsia del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, morto a 54 anni, ...

