Andrea Di Carlo: lascia Arisa per colpa di un suo ex | Chi è (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andrea Di Carlo, dopo l’intervista di Arisa a ‘Domenica In’, ha deciso di lasciare la promessa sposa a pochi passi dall’altare. Tra i motivi di tale decisione ci sarebbe anche l’ombra dell’ex compagno della cantante. Ma chi è quest’uomo del suo passato? Scopriamolo insieme Arisa-Political24La decisione di Andrea Di Carlo dopo l’intervista di Arisa Arisa e Andrea Di Carlo sono stati una coppia molto riservata ma negli ultimi tempi è venuta a galla la notizia circa il loro matrimonio, il prossimo 2 settembre. Nell’intervista che ha rilasciato la cantante a ‘Domenica In‘, programma condotto da Mara Venier, si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto intime arrivando ... Leggi su political24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)Di, dopo l’intervista dia ‘Domenica In’, ha deciso dire la promessa sposa a pochi passi dall’altare. Tra i motivi di tale decisione ci sarebbe anche l’ombra dell’ex compagno della cantante. Ma chi è quest’uomo del suo passato? Scopriamolo insieme-Political24La decisione diDidopo l’intervista diDisono stati una coppia molto riservata ma negli ultimi tempi è venuta a galla la notizia circa il loro matrimonio, il prossimo 2 settembre. Nell’intervista che ha rito la cantante a ‘Domenica In‘, programma condotto da Mara Venier, si èta andare a delle dichiarazioni molto intime arrivando ...

