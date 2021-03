America’s Cup, James Spithill: “Grazie Italia, una squadra incredibile. Ora una birra con i Kiwi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) James Spithill non è riuscito a replicare la rimonta di cui era stato protagonista nel 2013. In quell’occasione l’australiano recuperò da 1-8 e conquistò la America’s Cup con gli statunitensi di Oracle, riuscendo a battere Team New Zealand per 9-8. Oggi, invece, il co-timoniere di Luna Rossa si è dovuto arrendere contro i Kiwi, capaci di chiudere la serie sul 7-3 e di difendere il trofeo sportivo più antico al mondo. Il 41enne, vincitore di due Coppe America (nel 2010 e nel 2013, sempre alla guida degli statunitensi di Oracle), ha rilasciato le prime dichiarazioni al termine della gara-10 che ha consegnato il successo alla flotta di Peter Burling: “La nostra squadra è davvero incredibile, tutta la campagna è stata fantastica. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)non è riuscito a replicare la rimonta di cui era stato protagonista nel 2013. In quell’occasione l’australiano recuperò da 1-8 e conquistò laCup con gli statunitensi di Oracle, riuscendo a battere Team New Zealand per 9-8. Oggi, invece, il co-timoniere di Luna Rossa si è dovuto arrendere contro i, capaci di chiudere la serie sul 7-3 e di difendere il trofeo sportivo più antico al mondo. Il 41enne, vincitore di due Coppe America (nel 2010 e nel 2013, sempre alla guida degli statunitensi di Oracle), ha rilasciato le prime dichiarazioni al termine della gara-10 che ha consegnato il successo alla flotta di Peter Burling: “La nostraè davvero, tutta la campagna è stata fantastica. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - cjmimun : Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro Luna Rossa e si e' aggiudicato la 36/a America's Cup di vela - SvSport1 : America's Cup: New Zealand chiude i giochi e fa sua la Coppa. Luna Rossa e Pietro Sibello salutano Auckland con ono… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Mercato globale delle coppette mestruali Ultime notizie gennaio 2021 segnala una crescita immediata - Entrate e vendite fino al 2031 | Diva, The Keeper, Femmycycle - Genovagay Genova Gay